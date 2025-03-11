Казанова снова на экране

Продолжение сериала про обаятельного мошенника вернет зрителей в атмосферу 1980-х

Даже самые строгие блюстители порядка могут действовать не по закону, а по велению сердца, если в дело вступает любовь. Это отлично знает аферист Игорь Апрельцев – герой сериала "Казанова", который шел по российскому телевидению четыре года назад. Все это время зрители задавались вопросом, как же сложилась судьба полюбившихся персонажей, которые расстались на столь неопределенной ноте. Второй сезон сериала "Казанова в бегах" раскроет все тайны.

Напомним, в первой части сериала милиционеры Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова) и Сергей Шмаков (Сергей Угрюмов) пытались поймать мошенника Апрельцева (Антон Хабаров), жертвой афер которого становились женщины разного возраста. Обаянию советского Казановы 70х годов поддалась и Новгородцева. Узнав о сложных отношениях афериста с матерью, женщина решила, что все его проблемы родом из детства, и в итоге помогла, вместо того чтобы отправить на скамью подсудимых. Апрельцев сбегает в Ленинград, а забеременевшую Полину утешает в Москве Шмаков.

Второй сезон сериала переносит зрителей во времена СССР перед началом Олимпиады-80. Советским правоохранителям не до притихших мошенников, и фотография Апрельцева исчезает с доски "Их разыскивает милиции". Узнав об этом, Игорь решает бросить очередную даму сердца и рвануть к Полине. Случайный попутчик в поезде выводит героя на задушевные разговоры:

"Я тут удачно из Коктебеля прихватил, может, за знакомство?"

– предлагает сосед по купе, вытаскивая из портфеля бутылочку коньяка.

Ароматный напиток в граненых стаканах с подстаканниками под стук колес и проносящиеся за окном деревья – эта сцена сразу вызывает у зрителей ностальгию, напоминая и том, как славно ехать ночь в поезде, предвкушая встречу с дорогим человеком, и о том особом, как сейчас сказали бы, коктебельном настроении, которое могло неожиданно возникнуть во время путешествия.

Вообще, сериал полон примет времени. Атмосферу 1980х в фильме создают и наряды, и прически, и обстановка, и привычки людей. Тем интереснее наблюдать за судьбой героев, которые должны вот-вот встретиться после двухлетней разлуки. Так что открывайте телепрограмму – сериал уже идет.