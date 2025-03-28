"Кубок Кремля – это то, что всех объединяет!"

На паркет ГКД выйдут 125 пар из 15 стран

26 апреля – знаменательный день для всех поклонников бального танца! И для тех, кто ими профессионально занимается, и для тех, кто никогда не пропускает турниры, организованные президентом Российского танцевального союза, заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом России Станиславом Поповым. В этот день в седьмой раз пройдет закрытый международный турнир "Кубок Кремля – Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце, на который приглашены более 125 пар из 15 стран. Профессионалы, любители и Про-Эм пары разыграют шесть Кубков в европейской, латиноамериканской программах и Американ Смус.

Кубок Кремля будет особенным, ведь он пройдет практически накануне празднования 80-летия Дня Победы, и это будет отражено в программе события: выступления с приветствием современных героев, танцевальные номера, посвященные им.

Организаторы уже получают поздравления в адрес турнира, так министр спорта РФ Михаил Владимирович Дегтярев отметил, что Кубок Кремля – традиционное мероприятие танцевального мира, в котором профессионалы и любители раскроют свои таланты и продемонстрируют свое мастерство:

"Будут пары из России, Армении, Беларуси, Бельгии, Казахстана, Китая, Италии, Португалии, Швейцарии и Японии. Уверен, турнир станет настоящим подарком для всех спортсменов и болельщиков и поможет сделать первый шаг тем, кто только открывает для себя мир танцев. Желаю всем веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и спорту – это то, что нас объединяет!"

И, действительно, в этот вечер танец станет связующим звеном между всеми участниками события: энергичная и страстная латина, элегантный стандарт, завораживающий смус, невероятный экзибишен в шоу-номерах… Шесть часов танцев нон-стоп в красивейшем зале на главном паркете страны! Зрители увидят спортивный бальный танец во всех его проявлениях в синергии спорта и искусства и по традиции выйдут сами на паркет в двух перерывах танцев для публики, чтобы лично почувствовать энергетику зала, который помнит всех именитых мировых танцоров, выступающих здесь на чемпионатах мира и Европы, Кубках мира за последние тридцать лет, проведенные Станиславом Поповым!

Зрелищным турниром, безусловно, станет Кубок Кремля для профессионалов, соревнующихся в латиноамериканской программе. Одним из ярких дуэтов участников – пара Николай Паршиков и Алена Гурьянова. Это будет их второй Кремль в профессионалах, и на этот раз они еще и украшают афишу события. Николай и Алена не только выделяются на паркете своим танцем, но и всегда уникальными парными костюмами. Их видят, за них голосуют зрители громкими аплодисментами! По мнению пары, каждый, хотя бы один раз в жизни должен прийти на кремлевские соревнования по спортивным бальным танцам.

Николай:

Кремлевский дворец – лучшая площадка нашей страны. Бальные танцы – красивейший вид спорта. Сильнейшие и знаменитые танцоры всегда приглашаются на этот турнир.

Алена:

Всегда великолепная атмосфера. Зрители наблюдают за соревнованиями за сервированными столиками, это прекрасное провождение вечера. Можно выйти на танцпол, потанцевать, послушать живую музыку, насладиться шоу и прекрасными моментами.

Николай:

А еще великолепный, элегантный ведущий турнира – Станислав Попов, легенда мирового танцевального спорта. Он классный ведущий с завораживающим голосом, его всегда интересно слушать, остроумный конферанс. Он проводит события по-своему, привносит свой шарм.

Алена:

Кубок Кремля – не просто какие-то соревнования, где люди борются за место в финале или трофей. Это действительно светский вечер! Сюда приходят с друзьями, с семьей, чтобы насладиться музыкой, атмосферой, красивым залом, сделать отметку в соцсети (смеется) и просто великолепно провести вечер, который оставит навсегда неизгладимые впечатления и любовь к танцам!