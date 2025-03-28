Выход третьего сезона проекта "Живые мемории" отметили гала-концертом

Премьера нового сезона состоится в мае 2025 года

В Театре Эстрады 24 марта прошел гала-концерт, приуроченный к старту третьего сезона проекта "Живые мемории". Постановка объединила художественное чтение, авторскую анимацию и музыку в исполнении камерного оркестра.

Музыкально-театральное шоу "Живые мемории. Гала" – часть большого документально-анимационного проекта "Живые мемории", созданного командой "Ktomy.Media" во главе с Ириной и Михаилом Разумовскими. Уже выпущено два сезона, в каждом из которых по 10 серий. В мае 2025 года состоится премьера третьего – "Живые мемории. Отцы и дети". В этом году проект реализуется благодаря поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

В основе каждой серии киноальманаха "Живые мемории" - отрывок из книги воспоминаний, прочитанный известным артистом. Видеоряд создан разными режиссерами и художниками анимации, музыка написана современными композиторами.

Режиссеру-постановщику Георгию Долмазяну удалось перенести действо с экрана кинотеатра в театральный зал. Проекция из авторской анимации стала ключевым элементом сценографии. "Живые мемории. Гала" собрали в Театре Эстрады избранных участников трех сезонов. Зрители услышали и увидели своих любимых актеров в непривычном для них амплуа. Звезды театра и кино впервые оживили своих героев на сцене. Они подарили свои голоса и эмоции десяти реальным людям, жившим 100 и более лет назад. Воспоминания обрели реальность и объемность: голос и образ. Все эти внутренние переживания самых разных деятелей русской культуры – радостные или грустные – создают впечатление близкого знакомства с писателями, дирижерами, художниками.

В этот вечер Евгений Князев вышел на сцену в роли князя Георгия Львова, Полина Агуреева в роли писательницы Ариадны Тырковой-Вильямс, Николай Чиндяйкин озвучил Сергея Конёнкова, Антон Шагин – дирижера Сергея Кусевицкого, Кирилл Пирогов – художника Михаила Нестерова. В шоу также приняли участие Галина Тюнина, Елена Морозова, Лика Нифонтова и Мария Шашкова.

Самые яркие, эмоциональные, щемящие и напряженные моменты русской истории и культуры ожили на сцене Театра Эстрады под музыку Кирилла Парастаева и его камерного оркестра. Живыми декорациями и ключевым элементом сценографии стала проекция из авторской анимации, созданной разными режиссёрами и художниками специально для каждого отрывка мемуаров.

Эту формулу – мемуары плюс известный артист, плюс специально созданные анимация и музыка, придумали и воплотили пять лет назад, но на театральную сцену перенесли впервые. Шоу "Живые мемории. Гала" – не имеющая аналогов постановка, объединившая художественное чтение, живую музыку и авторскую анимацию. Ее уникальность в том, что 24 марта она была показана единственный раз на сцене для того, чтобы стать еще одним воспоминанием.