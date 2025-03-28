Выход третьего сезона проекта "Живые мемории" отметили гала-концертом

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В Театре Эстрады 24 марта прошел гала-концерт, приуроченный к старту третьего сезона проекта "Живые мемории". Постановка объединила художественное чтение, авторскую анимацию и музыку в исполнении камерного оркестра.
Музыкально-театральное шоу "Живые мемории. Гала" – часть большого документально-анимационного проекта "Живые мемории", созданного командой "Ktomy.Media" во главе с Ириной и Михаилом Разумовскими. Уже выпущено два сезона, в каждом из которых по 10 серий. В мае 2025 года состоится премьера третьего – "Живые мемории. Отцы и дети". В этом году проект реализуется благодаря поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
В основе каждой серии киноальманаха "Живые мемории" - отрывок из книги воспоминаний, прочитанный известным артистом. Видеоряд создан разными режиссерами и художниками анимации, музыка написана современными композиторами.
Режиссеру-постановщику Георгию Долмазяну удалось перенести действо с экрана кинотеатра в театральный зал. Проекция из авторской анимации стала ключевым элементом сценографии. "Живые мемории. Гала" собрали в Театре Эстрады избранных участников трех сезонов. Зрители услышали и увидели своих любимых актеров в непривычном для них амплуа. Звезды театра и кино впервые оживили своих героев на сцене. Они подарили свои голоса и эмоции десяти реальным людям, жившим 100 и более лет назад. Воспоминания обрели реальность и объемность: голос и образ. Все эти внутренние переживания самых разных деятелей русской культуры – радостные или грустные – создают впечатление близкого знакомства с писателями, дирижерами, художниками.
В этот вечер Евгений Князев вышел на сцену в роли князя Георгия Львова, Полина Агуреева в роли писательницы Ариадны Тырковой-Вильямс, Николай Чиндяйкин озвучил Сергея Конёнкова, Антон Шагин – дирижера Сергея Кусевицкого, Кирилл Пирогов – художника Михаила Нестерова. В шоу также приняли участие Галина Тюнина, Елена Морозова, Лика Нифонтова и Мария Шашкова.
Самые яркие, эмоциональные, щемящие и напряженные моменты русской истории и культуры ожили на сцене Театра Эстрады под музыку Кирилла Парастаева и его камерного оркестра. Живыми декорациями и ключевым элементом сценографии стала проекция из авторской анимации, созданной разными режиссёрами и художниками специально для каждого отрывка мемуаров.
Эту формулу – мемуары плюс известный артист, плюс специально созданные анимация и музыка, придумали и воплотили пять лет назад, но на театральную сцену перенесли впервые. Шоу "Живые мемории. Гала" – не имеющая аналогов постановка, объединившая художественное чтение, живую музыку и авторскую анимацию. Ее уникальность в том, что 24 марта она была показана единственный раз на сцене для того, чтобы стать еще одним воспоминанием.
По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания
Ситуация может резко обостриться