История трагического века в рифмах Владимира Высоцкого

История трагического века в рифмах Владимира Высоцкого

Работа над мультимедийным иммерсивным шоу "Сингулярность", создаваемым студией IFREE LLC на основе творческого наследия Владимира Высоцкого, вошла в финальную стадию. Об этом сообщил генеральный продюсер шоу Владимир Кедринский.

Формат шоу предполагает трансляцию аудиовизуального произведения на масштабных видеоэкранах высокого разрешения, установленных в специально оборудованном концертном зале. Шоу не предполагает участия на сцене "живых" исполнителей.

"Технологически шоу представляет из себя рой видеоклипов, выстраиваемых в определенную последовательность сообразно воле зрителей, выражаемой ими в процессе каждого шоу. Контент, транслируемый на видео экранах, взаимодействует со световой партитурой, исполняемой сценическим световым оборудованием, которым "заряжается" зал", – рассказывает Кедринский. 

По его словам, концептуально шоу является летописью драматических событий истории России в XX веке. В каждый видеоклип введен исторический персонаж, от лица которого и ведется повествование его истории, проиллюстрированной контекстным высказыванием Владимира Высоцкого.

"Соответственно, творчество Высоцкого в проекте "Сингулярность" представлено его самыми драматичными произведениями, затрагивающими философские и социальные темы. "Сингулярность" – не развлекательное шоу, это честный разговор о нашей общей судьбе в историческом контексте. В проекте также использованы малоизвестные, либо никогда не исполнявшиеся автором в песенной форме произведения. Рой клипов провязан сквозным сюжетом и эпиграфами в исполнении Никиты Высоцкого. В шоу использован большой объем исторической кинохроники, а также, фрагменты из нового фильма Анатолия Бальчева "Высоцкий… Правдивые истории", который будет впервые показан при нашей поддержке на Канском фестивале 17 мая 2025 года", – говорит Кедринский.


"Целью проекта являлось найти новое звучание известных и любимых миллионами русских и русскоговорящих граждан произведений Высоцкого, а также открыть творчество великого барда для новых поколений. Соответственно, для шоу записан оригинальный саундтрек продолжительностью более трех часов в жанре электронной психоделики. Владимир Высоцкий в проекте "Сингулярность" разговаривает с поколением XXI века на его языке, адаптируясь к культурной эстетике новой эпохи", – отмечает, в свою очередь, музыкальный продюсер Евгений Кобылянский.

По его словам, исполнять произведения Высоцкого после него самого невероятно сложно. Вокальные данные – лишь самая малая часть ресурса, которым требуется обладать артисту, чтобы быть воспринятым аудиторией, знающей в оттенках, как должно звучать каждое исполняемое произведение, каждая строка, каждая пунктуация, каждая интонация. Никакая фальшь в отношении данного материала не имеет шансов остаться не замеченной.

"Для создания саундтрека мы искали исполнителей, способных постигать и выражать явные и скрытые смыслы поэзии Высоцкого, проживать его тексты, соотнося их с собственной судьбой. В итоге в проект вошли: Гио Пика, Диана Анкудинова, Никита Джигурда и совсем юная исполнительница Нэлли Байматова – ей всего 14 лет. Каждый исполнитель обладает характерной творческой манерой исполнения. Задачей музыкального продюсера являлось, помимо создания музыкальных композиций, гармонизация музыкального материала и сведение его в концептуальный саундтрек", – подчеркивает Кобылянский. 

Часть музыкальных произведений и аранжировок для проекта созданы композитором Брендоном Стоуном – обладателем премии Грэмми, автором музыки для мирового кинематографа, а также, звезд российской и зарубежной эстрады.

В.Кедринский – независимый продюсер. До недавнего времени являлся генеральным менеджером проекта строительства в Москве в деловом квартале "Москва-Сити" концертного зала Sensorium Hall и генеральным менеджером проекта Sensorium, ориентированным на создание высокотехнологичного цифрового контента. В 2022-2023 г. Sensorium выпустил в релиз четыре цифровых музыкальных шоу, включая VR-шоу Carl Сох "Intermundium".

Е.Кобылянский – композитор, аранжировщик, мульти-инструменталист, музыкальный продюсер. В 2004 г. выпустил проект "Парус", в рамках которого Григорий Лепс исполнил в Государственном Кремлевском Дворце программу произведений Владимира Высоцкого на музыку Е.Кобылянского. Долгие годы являлся продюсером Лепса. Автор хитов "Натали", "Рюмка водки на столе", "Я слушал дождь", "Мамины глаза" и других произведений из репертуаров российских звезд.

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