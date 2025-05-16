Фестиваль "Шкинь-Опера" в Подмосковье посвятят 250-летию Кючук-Кайнарджийского мира

IV историко-культурный фестиваль "Шкинь-Опера" пройдёт 14 июня в усадьбе Бибиковых в селе Шкинь городского округа Коломна Московской области.



Как стало известно из сообщения пресс-службы Минкульта региона, мероприятие будет посвящено 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора.

Фестивальные мероприятия развернутся на мемориальной площади усадьбы Шкинь – родового имения генералов Александра и Гавриила Бибиковых, участников Русско-турецкой войны. Главная сцена "Мировая опера" разместится перед Свято-Духовским храмом. В павильоне "Кабинет" пройдут лекции и тематические дискуссии, а в VR-зоне будет доступно виртуальное путешествие в 1774 год. Фестиваль проведут в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Для детей организуют игровые площадки: "Штаб фельдмаршала Румянцева", "Суворовский редут" и клуб "Дипломат". Также будут работать книжная ярмарка и гастрономическая зона "Привал".

Напомним, что документ, подписанный в 1774 году, закрепил победу Российской империи над Османской в Русско-турецкой войне и открыл стране выход к Чёрному морю. Впоследствии Крым вошёл в состав Российской империи, став частью наследия Екатерины II.