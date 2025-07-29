В Подольске впервые пройдет гала-концерт проекта "Путь Чайковского"

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Гала-концерт проекта "Путь Чайковского" под художественным руководством народного артиста СССР героя труда РФ Юрия Башмета впервые состоится в Подольске 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
"Концерт пройдет в формате опен-эйр на территории усадьбы Плещеево - месте, где жил и работал композитор. Зрители услышат произведения Петра Ильича Чайковского в исполнении Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и лауреатов международных конкурсов – скрипача Павла Милюкова, виолончелиста Александра Рамма, гобоиста Федора Освера и трубача Семена Соломатникова",
– говорится в сообщении подмосковного ведомства.
Также отмечается, что в роли чтеца выступит актер Сергей Шакуров выступит в роли чтеца, представив отрывки из дневников и воспоминаний композитора.
Как рассказал Юрий Башмет, концерт будет посвящен 185-летию Чайковского. "Мы хотим показать, насколько живо его творчество сегодня", – отметил он.
Мероприятие проводится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, правительства Подмосковья и администрации Подольска в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство". За организацию концерта отвечает Русское концертное агентство. Начало запланировано на 20:00. Вход свободный.
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