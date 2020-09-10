Финорганизация была связана с российским учреждением, работавшим на полуострове

Министерство финансов США наложило штраф на зарубежный банк за сотрудничество с краснодарским в том время, когда тот находился под американскими санкциями из-за ситуации на Украине.

В финведомстве заявили, что отделение Deutsche Bank в Штатах наказано за то, что провело денежные операции с краснодарским "Крайинвестбанком", который был под рестрикциями Вашингтона из-за работы в Крыму после воссоединения региона с РФ, сообщает "ФедералПресс".

Речь идет о периоде в 2015 году.





