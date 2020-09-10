США оштрафовали немецкий банк из-за Крыма

Финорганизация была связана с российским учреждением, работавшим на полуострове

Министерство финансов США наложило штраф на зарубежный банк за сотрудничество с краснодарским в том время, когда тот находился под американскими санкциями из-за ситуации на Украине.

В финведомстве заявили, что отделение Deutsche Bank в Штатах наказано за то, что провело денежные операции с краснодарским "Крайинвестбанком", который был под рестрикциями Вашингтона из-за работы в Крыму после воссоединения региона с РФ, сообщает "ФедералПресс".

Речь идет о периоде в 2015 году.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Между тем в войне победило Русское государство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей