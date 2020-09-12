Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
"Отравление" Алексея Навального развязало руки противникам российского проекта. На близкий к завершению "Северный поток – 2" началась настоящая атака. Запад начинает усиливать давление, требуя его заморозки. При этом причастность Москвы к случившемуся с оппозиционером не доказана, а передачу России данных о расследовании немцы затягивают.
Об угрожающих нашей стране санкциях высказался глава МИД Сергей Лавров. Министр заверил, что ограничительные меры, если Запад решит их ввести, не останутся без ответа.
"Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем",
– сказал он впрограмме "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Передача выйдет в воскресенье, 13 сентября.
Навальный сейчас находится в немецкой клинике "Шарите". Ранее стало известно, что его вывели из комы. К оппозиционеру возвращается память. Медики в Германии, изучив результаты анализов, заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы "Новичок". Доказательств, как ранее и британцы, расследовавшие дело Скрипалей, немцы не предоставили.
Тем не менее над Россией нависла угроза новых санкций. Накануне в бундестаге прошли дебаты, где немецкая сторона пыталась решить судьбу "Северного потока -2". Партия Меркель выступает за наказание для Москвы.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Гордон заявил о планах Кремля заменить Лукашенко
Украинский журналист назвал имя нового лидера Белоруссии
Новости партнеров
Самое читаемое
Новости Украины
- В операции против россиян в Минске США использовали украинцев как слепых котят
- Сболтнул лишнего: экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос после откровений о Крыме
- Зеленского вынуждают атаковать Крым
- "Дипломатический провал": Зеленскому припомнили невыполненные обещания Путину
Шоу-бизнес
- Самбурская показала себя без белья и произвела фурор
- Звезда сериала "Ольга" потеряла всю семью за несколько месяцев
- Дошло до драки: Садальский рассказал о ссоре Гафта с актрисой из "Служебного романа"
- Не похоронить и не попрощаться: СМИ рассказали о "потерянных" в крематориях звездах
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 11 сентября
- В России оценили перспективу ввода новых коронавирусных ограничений
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Почему не надо выкапывать корни капусты: полезный прием для огорода
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий