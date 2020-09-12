Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"

Без реакции действия Запада не останутся

"Отравление" Алексея Навального развязало руки противникам российского проекта. На близкий к завершению "Северный поток – 2" началась настоящая атака. Запад начинает усиливать давление, требуя его заморозки. При этом причастность Москвы к случившемуся с оппозиционером не доказана, а передачу России данных о расследовании немцы затягивают.

Об угрожающих нашей стране санкциях высказался глава МИД Сергей Лавров. Министр заверил, что ограничительные меры, если Запад решит их ввести, не останутся без ответа.

"Посмотрим, какие будут новые санкции, конечно же, отреагируем",

– сказал он впрограмме "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Передача выйдет в воскресенье, 13 сентября.



Навальный сейчас находится в немецкой клинике "Шарите". Ранее стало известно, что его вывели из комы. К оппозиционеру возвращается память. Медики в Германии, изучив результаты анализов, заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы "Новичок". Доказательств, как ранее и британцы, расследовавшие дело Скрипалей, немцы не предоставили.

Тем не менее над Россией нависла угроза новых санкций. Накануне в бундестаге прошли дебаты, где немецкая сторона пыталась решить судьбу "Северного потока -2". Партия Меркель выступает за наказание для Москвы.