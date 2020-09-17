"Акт Навального": закон о санкциях за нарушение прав человека скоро будет принят в Европе

"Акт Навального": закон о санкциях за нарушение прав человека скоро будет принят в Европе
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
За основу взят американский "Акт Магнитского"

Еврокомиссия представила Совету Европы законопроект, позволяющий вводить персональные санкции за нарушение прав человека в других странах. Он уже обсуждается, сообщили в Брюсселе в четверг, 17 сентября.

"Он будет принят так быстро, как только это возможно",

– поделилась информацией с журналистами  представитель  ЕК Набила Массрали. Она сообщила, что в процессе обсуждения отмечается "хороший прогресс", передает "Европейская правда".

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала европейский закон о санкциях, аналогичный американскому "Акту Магнитского". По ее словам, это даст возможность странам ЕС быстрее реагировать на нарушение прав человека в любой точке мира – "в Гонконге, Москве или Минске", передает "Интерфакс". Чтобы процесс обсуждения нового закона не затянулся, она предложила изменить процедуру и принять решение не единогласно, а квалифицированным большинством.

Перед этим верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель сообщил, что еще некоторое время назад инициировал подготовку закона, позволяющего наказывать за нарушение прав человека за рубежом. Ситуация с россиянином Алексеем Навальным, по его мнению, должна помочь без долгих дискуссий утвердить этот "режим санкций имени Навального".

"Акт Магнитского" был принят в США в 2012 году. Изначально он предусматривал санкции в отношении российских чиновников и правоохранителей, причастных к "делу Сергея Магнитского". Позже в список попали и другие россияне, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

В четверг, 17 сентября, с резким заявлением по поводу отравления Навального выступил Европарламент.

Николай ВИКТОРОВ

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