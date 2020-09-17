Европарламент принял резкое решение по России и "Северному потоку - 2"

Европарламент принял резкое решение по России и "Северному потоку - 2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Под раздачу попал и Александр Лукашенко

Ситуация с "отравлением" Навального дала новый виток – Европарламент принял резолюцию, в которой указана необходимость ввести против России действенные санкции. 

Новые меры, помимо прочего, отразятся и на судьбе "Северного потока – 2" – проект должен быть полностью заморожен. Как сообщает РИА "Новости", подобное указано в резолюции ЕС. 

Также Европарламент заявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии и считает Лукашенко нелегитимным президентом. Против него должны быть приняты дополнительные санкции. 

Материал дополняется

Евгения НАГОРСКАЯ

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