Под раздачу попал и Александр Лукашенко

Ситуация с "отравлением" Навального дала новый виток – Европарламент принял резолюцию, в которой указана необходимость ввести против России действенные санкции.

Новые меры, помимо прочего, отразятся и на судьбе "Северного потока – 2" – проект должен быть полностью заморожен. Как сообщает РИА "Новости", подобное указано в резолюции ЕС.

Также Европарламент заявил, что не признает результаты выборов в Белоруссии и считает Лукашенко нелегитимным президентом. Против него должны быть приняты дополнительные санкции.

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