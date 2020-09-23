Россия усилила санкции в отношении Евросоюза

Смоленская площадь отреагировала на рестрикции Брюсселя в адрес РФ

Москва расширила список тех граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что сделано это на паритетной основе с уже имеющимся таким же реестром со стороны Брюсселя.

Как говорится в заявлении нашего ведомства, это ответ России на действия ЕС. В черный список попали представители стран-членов и институтов Евросоюза. Соответствующая нота МИД РФ уже направлена представительству сообщества в Москве.

На Смоленской площади предупредили, что Россия оставляет за собой право и дальше реагировать на антироссийские санкции со стороны Брюсселя.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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