Белый дом продолжает заявлять о "вмешательстве" в американские выборы

Американский Минфин ввел санкции против восьми россиян и выходцев из РФ. В список также попали ряд российских организаций и компаний Финляндии.

В ведомстве заявили, что такое решение обусловлено "киберпреступностью", под которой объяснили "вмешательство" в американские выборы и политический кризис на Украине.

В список вошли четверо россиян из Санкт-Петербурга, а также трое находящихся на территории ЦАР (Центральной Африканской Республики). Один из фигурантов списка имеет гражданство Финляндии.

Также в перечень вошли семь компаний, которые, по информации американского финансового ведомства, расположены по одному и тому же адресу. Три организации находятся в пределах Санкт-Петербурга.

В Минфине США заявили, что акция направлена против тех лиц и организаций, которые занимаются продвижением некой деятельности петербургского бизнесмена Евгения Пригожина на территории ЦАР, аффилированные с ФСБ или "участвующие в деятельности по уклонению от санкций".

Ранее стало известно, что американский Минфин ввел санкции в отношении трех россиян и одного украинца.