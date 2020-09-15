Сегодня на защиту проекта встали власти Австрии

В немецкий порт Мукран, являющийся логистической базой для проекта "Северный поток – 2", вышло судно снабжения "Иван Сидоренко". Об этом говорят данные портала по отслеживанию кораблей Vesselfinder.

Судя по всему, "Сидоренко" должно зайти в Мукран 17 сентября. Ранее судно долго стояло на приколе в гавани Санкт-Петербурга. Отметим, что в немецком порту сейчас находится трубоукладчик "Академик Черский". Также в порту города Росток на рейде стоит другой возможный участник строительства нашего газопровода – баржа "Фортуна".

Ранее различные СМИ делали предположение, что "Иван Сидоренко" будет доставлять трубы к месту "замороженной" укладки газопровода в Балтийском море.

Напомним, что всего осталось достроить чуть больше 10 км "СП – 2".

Однако на фоне непонятной ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, которого якобы кто-то отравил ядом из серии "Новичок", как утверждает официальный Берлин, раздались хоровые партии даже в самой Германии против проекта. Противники газопровода также подливают масла в огонь данной темы и из-за признания Москвой легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, которого в Европе обвиняют в применении силы в отношении участников протестов.

Между тем, сегодня в защиту "Северного потока – 2" ярко и громко выступил канцлер Австрии Себастьян Курц, который на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что проект является исключительно экономическим и позитивным, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня также громогласно, стоя ядом с лидером Незалежной, защитил нашу трубу и австрийский президент Александер Ван дер Беллен.

"Я лично не вижу никакой связи между ситуацией вокруг Навального и проектом "Северный поток – 2". Для меня это коммерческий проект", – подчеркнул он и добавил, что ничего не знает, что в деле с активистом доказано и "кто за этим стоит".

Пан Зеленский в этот момент был страшно сосредоточен, насупив брови.

