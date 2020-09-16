На Украине намерены придерживаться особой тактики

Самовольно отказываться от "Северного потока – 2" Германия не станет. Для это нужно, чтобы США ввели дополнительные санкции против проекта газопровода, считает глава НАК "Нефтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, он участвовал в переговорах с Ангелой Меркель, а также много общался с членами немецкого правительства. У него нет оснований думать, что в ФРГ смогут отказаться от "Северного потока" без постороннего вмешательства.

"Поэтому я очень сомневаюсь, что без американских санкций, усиления которых мы ожидаем этой осенью, можно будет сказать, что это проект закончен, что он остановлен, что он мертв", – заявил он.

Коболев не считает, что ситуация с Навальным как-то повлияет на позицию Берлина. В этом вопросе Украина должна следовать достаточно простой тактике, чтобы помешать строительству газопровода – заниматься продвижением идеи санкций в Вашингтоне, указывает РИА ФАН.

Ранее на защиту проекта встала Австрия, где отметили, что он является чисто экономическим, без какой-либо политики, и несет в себе позитив для Европы. Также сообщается, что в Германию уже направили судно для достраивания "Северного потока – 2".