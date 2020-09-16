Противники "Северного потока-2" получили реальный шанс уничтожить проект

История с отравлением россиянина Алексея Навального помогла европейцам осознать, какой позиции следует придерживаться в отношениях с Москвой и с кем выстраивать союзы. По крайней мере, на это очень рассчитывает сенатор от Республиканской партии США Чак Грассли.

Он напомнил, что Вашингтон давно предупреждал Европу об угрозе укрепления российского влияния через "Северный поток-2". Но к этому прислушались лишь некоторые страны, например, Польша и Прибалтийские республики, а вот Германия упорно поддерживала строительство газопровода. И только история с Навальным заставила высокопоставленных политиков ФРГ изменить отношение к "Северному потоку-2" и России в целом.

"Это открывает новую эру сотрудничества с нашими европейскими союзниками по противостоянию российскому влиянию",

– заявил Грассли. Он выразил надежду, что европейцы займут жесткую позицию против "Северного потока-2", передает RT.

Ранее Варшава призвала Брюссель запретить строительство российского газопровода на территории ЕС. Однако представитель Евросоюза по международным делам Жозеп Боррель отказался поддержать это требование, указав, что остановить проект может только Берлин. Но власти Германии не готовы вступать в конфликт с местными компаниями, тем более что сторонники "Северного потока-2" нашлись даже в ближайшем окружении канцлера Ангелы Меркель.

Оппозиционный блогер Навальный, тем временем, намерен вернуться в Россию. По мнению экспертов, это означает, что на Родине он не видит опасности, а вот за границей из него могут сделать жертву.