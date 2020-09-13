Европа послала Германию с "Северным потоком - 2"
Решение о дальнейшей судьбе трубопровода "Северный поток – 2" остается за властями Германии, а не Европейского союза, который не находится в восторге от газовой трубы, проведенной по дну Балтийского моря. Такое заявление сделал 13 сентября главный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.
Он добавил, что Брюссель должен принять ответные меры, введя санкции в отношении России из-за "отравления" российского блогера Алексея Навального в случае появления "явных свидетельств" о причастности конкретных официальных фигур.
"Северный поток – 2" не входит в число проектов Европы. Еврокомиссия никогда не показывала никакого энтузиазма в отношении этого проекта", – заявил Боррель в беседе с Financial Times.
Также он провел параллель между текущей ситуацией и событиями двухлетней давности, когда Евросоюз ввел санкции после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, когда Запад увидел в инциденте "русский след".
Боррель добавил, что Евросоюз "охвачен огнем" из-за окружающих государств, в которых царит экономический или политический кризис, упомянув Белоруссию и восток Средиземноморья, где находятся Балканы – "пороховая бочка Европы".
Ранее стало известно, что глава немецкого МИД Хайко Маас выступил с заявлениями по "отравлению" Навального и его влиянии на реализацию возведения газовой магистрали. Он заявил, что в настоящее время Берлин просчитывает все возможные способы наказать Россию, в том числе находит вероятным полностью заморозить проект на какое-то время.
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