Немцы не исключают, что проект придется заморозить

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал ситуацию с "отравлением" Навального и его влиянием на реализацию строительства "Северного потока – 2". Он отметил, что сейчас власти Германии рассматривают все возможные методы наказания России, в их числе – полная приостановка проекта.

Как передает РИА "Новости", министр сделал такое заявление в эфире немецкого телевидения. По его словам, на то, будет ли принята такая мера, в итоге повлияют действия РФ.

"Россия. приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не приняли", – заявил он.

В бундестаге заявляют, что все призывы об остановке "Северного потока – 2" ошибочны. Глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст указал, что строительство газопровода – это не проект Путина. В его строительстве принимали участие различные европейские компании, поэтому потери от приостановки проекта лягут не только на плечи России, но и ФРГ.

На Украине считают, что "СП – 2" уже не состоявшийся проект: после инцидента с Навальным достраивать его никто не будет. Пока Меркель использует газопровод в своих целях, но, по сути, "Северный поток – 2" "мертв".