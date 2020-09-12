Эксперт: Дания разорится на борьбе с "Северным потоком – 2"

Эксперт: Дания разорится на борьбе с "Северным потоком – 2"
Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Остановка реализации проекта обойдется его противникам весьма недешево

Принять решение о запрете на строительство газопровода Дания не сможет самостоятельно. Да, юридически аннулировать разрешение на реализацию проекта страна имеет право, однако в этом случае участвовать в обсуждении должны все участники. Кроме того, придется возмещать России все убытки – а это очень солидная сумма. Такого мнения придерживается президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Эксперт прокомментировал заявление датского премьера Метте Фредриксен, которая ранее предложила возобновить обсуждения судьбы "Северного потока – 2". Напомним, в эфире телерадиокомпании DR она заявила, что всегда была против этого проекта.

По мнению Капустина, Дания, как и ряд других стран, решила воспользоваться ситуацией с Алексеем Навальным, чтобы надавить на Россию. Однако за остановку проекта придется дорого заплатить.

"России можно будет требовать не только возмещения убытков, но и возмещения упущенной выгоды",

заявил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее споры о "Северном потоке – 2" разгорелись в бундестаге.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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