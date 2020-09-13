Как Германия заморозит "Северный поток - 2": названы шесть способов
О том, что ФРГ обязаны поставить строительство "Северного потока – 2" на паузу начали активно говорить после инцидента с Навальным. Германию призывают отказаться от проекта не только в США, которые с самого начала активно препятствуют его завершению, но и в самой Европе, для которой российский газ станет более выгодной альтернативой топливу из Штатов.
Американское издание Politico назвало шесть способов, благодаря которым немцы могут "убить" "Северный поток". Значительная часть из них, конечно же, заключается в том, что необходимо пойти на поводу у США.
Первый вариант заключается давлении федерального правительства страны на Федеральное морское и гидрографическое агентство, а также на Управление горного надзора Штральзунда. Так получится добиться отзыва разрешений на строительство, однако подобный способ может привести к судебному разбирательству с оператором Nord Stream 2 AG – ущерб для Германии может достигнуть 10 миллиардов евро.
Второй вариант – понаблюдать за тем, как сложится судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые активно выступают против газопровода, указывая, что тот не совместим с климатическими целями страны.
Следующий способ, пишет издание, заключается в том, что Берлин может пойти по пути национальных ограничений на импорт газа из России – соответствующее предписание есть в европейском законодательстве, однако Германия предпочитает это старательно обходить.
И последние три предполагают, что ФРГ не следует предпринимать никаких действий в принципе – всю работу за приостановку "Северного потока – 2" возьмет на себя США с подведомственными организациями в ЕС, которые с радостью введут новые санкции и зарубят проект.
Однако эксперты, проанализировав возможное противоборство СП-2, пришли к выводу, что подобное обойдется инициаторам в копеечку.
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