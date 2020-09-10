Украинские СМИ похоронили "Северный поток - 2"

Украинские СМИ похоронили "Северный поток - 2"
Фото: Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Сочинители траурной молитвы "Крымский мост не построят" взялись за новый проект

Украинский "Обозреватель" на фоне противоречивых сообщений из Берлина о судьбе российского газопровода активно взялся хоронить "Северный поток – 2". И, как в ситуации со строительством Крымского моста, нашел экспертную поддержку в России в лице специалиста в области энергетики Михаила Крутихина.

По его мнению, канцлер ФРГ Ангела Меркель официально не откажется от реализации проекта, однако якобы завершать его уже не будут из-за боязни санкций США. Гражданин РФ полагает, что иностранные компании, которые участвуют в строительстве "СП – 2", не захотят ссориться с Вашингтоном.

"Северный поток – 2" нужен Меркель, чтобы упрекать американцев в наглом и бесцеремонном вмешательстве США во внутренние дела Германии и Европы. Поэтому официально отказываться от него и говорить, что да, проект закрыт, Меркель не станет. В целом достраивать газопровод некому: ни одна компания не захочет ссориться с американцами и попадать под их санкции. Этот проект мертв", – резюмировал Крутихин.

Он утверждает, что "Северный поток – 2" якобы вообще не нужен, и Москва выбросила на ветер миллиарды долларов.

Как отмечает телеграм-канал "Выпускайте Кракена!", именно "Обозреватель" в свое время рьяно критиковал строительство Крымского моста: то прогнозировал неспособность РФ его соорудить, то предсказывал его скорый развал. Причем большинство "страшилок" в украинские уши запускал другой российский эксперт – гидрогеолог Юрий Медовар. "Утро.ру" регулярно следило за его пророчествами.

Теперь издание выходит с другими громкими заголовками, но уже насчет "Северного потока – 2", который костью стоит в горле Киева.

"Если уж украинский "Обозреватель" пишет, что какой-то российский проект обречен, значит, точно все получится. Примета такая", – констатировал автор аккаунта.

Накануне мы писали, что в рядах партии Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) произошел раскол по поводу инициативы ряда ее членов заморозить реализацию "СП – 2" в знак наказания Москвы за якобы отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Между тем в войне победило Русское государство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей