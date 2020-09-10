Украинские СМИ похоронили "Северный поток - 2"
Украинский "Обозреватель" на фоне противоречивых сообщений из Берлина о судьбе российского газопровода активно взялся хоронить "Северный поток – 2". И, как в ситуации со строительством Крымского моста, нашел экспертную поддержку в России в лице специалиста в области энергетики Михаила Крутихина.
По его мнению, канцлер ФРГ Ангела Меркель официально не откажется от реализации проекта, однако якобы завершать его уже не будут из-за боязни санкций США. Гражданин РФ полагает, что иностранные компании, которые участвуют в строительстве "СП – 2", не захотят ссориться с Вашингтоном.
"Северный поток – 2" нужен Меркель, чтобы упрекать американцев в наглом и бесцеремонном вмешательстве США во внутренние дела Германии и Европы. Поэтому официально отказываться от него и говорить, что да, проект закрыт, Меркель не станет. В целом достраивать газопровод некому: ни одна компания не захочет ссориться с американцами и попадать под их санкции. Этот проект мертв", – резюмировал Крутихин.
Он утверждает, что "Северный поток – 2" якобы вообще не нужен, и Москва выбросила на ветер миллиарды долларов.
Как отмечает телеграм-канал "Выпускайте Кракена!", именно "Обозреватель" в свое время рьяно критиковал строительство Крымского моста: то прогнозировал неспособность РФ его соорудить, то предсказывал его скорый развал. Причем большинство "страшилок" в украинские уши запускал другой российский эксперт –
гидрогеолог Юрий Медовар. "Утро.ру" регулярно следило за его пророчествами.
Теперь издание выходит с другими громкими заголовками, но уже насчет "Северного потока – 2", который костью стоит в горле Киева.
"Если уж украинский "Обозреватель" пишет, что какой-то российский проект обречен, значит, точно все получится. Примета такая", – констатировал автор аккаунта.
Накануне мы писали, что в рядах партии Меркель Христианско-демократический союз (ХДС)
произошел раскол по поводу инициативы ряда ее членов заморозить реализацию "СП – 2" в знак наказания Москвы за якобы отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".
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