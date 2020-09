Берлин вполне может обойтись без газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

Таким образом, к хору "зеленых" и ряду иных политиков Федеративной Республики, яро выступающих против реализации международного проекта, добавились еще и представители местного бизнеса.

"Германия легко могла бы себе это позволить [отказаться от "СП – 2"]", – цитирует Reuters Шмидинга.

Он считает, что такой шаг не окажет значительного влияния на национальную экономику.

Со дня объявления официальным Берлином информации о якобы отравлении ядом из группы "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального несколько высокопоставленных германских политиков и чиновников высказались в пользу отказа от продолжения строительства нашей трубы.

Первой возопила "старая" оппонентка проекта член партии "Союз 90 / Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт. Затем к ней присоединился кандидат на пост лидера правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, призвавший заморозить трубу в ближайшие два года.

Активно эти воззвания поддерживают из-за границы. Так, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости остановить строительство именно из-за "отравления" Навального.

Сегодня свою лепту внесла и официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

As so many European leaders have said in recent days: the time is now for Germany to reconsider its partnership with Russia on Nord Stream 2. https://t.co/hRiidrPZrW