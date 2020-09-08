В ФРГ заявили о ненужности "Северного потока - 2"

В ФРГ заявили о ненужности "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
А Вашингтон призвал немецкие власти пересмотреть свое сотрудничество в области энергетики с РФ

Берлин вполне может обойтись без газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил экономист немецкого Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

Таким образом, к хору "зеленых" и ряду иных политиков Федеративной Республики, яро выступающих против реализации международного проекта, добавились еще и представители местного бизнеса.

"Германия легко могла бы себе это позволить [отказаться от "СП – 2"]", – цитирует Reuters Шмидинга.

Он считает, что такой шаг не окажет значительного влияния на национальную экономику.

Со дня объявления официальным Берлином информации о якобы отравлении ядом из группы "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального несколько высокопоставленных германских политиков и чиновников высказались в пользу отказа от продолжения строительства нашей трубы.

Первой возопила "старая" оппонентка проекта член партии "Союз 90 / Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт. Затем к ней присоединился кандидат на пост лидера правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, призвавший заморозить трубу в ближайшие два года.

Активно эти воззвания поддерживают из-за границы. Так, накануне президент США Дональд Трамп заявил о необходимости остановить строительство именно из-за "отравления" Навального.

Сегодня свою лепту внесла и официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

"Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по "Северному потоку – 2", – написала американка в своем "Твиттер".

Между тем, как передает агентство DPA, в ходе сегодняшнего заседания фракции ХДС/ХСС Меркель сказала, что не готова сейчас увязывать ситуацию вокруг Навального с реализацией "СП – 2". "Она пока не сформировала окончательное мнение", – пишет агентство со ссылкой на источник в партии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей