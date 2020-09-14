За отказ от "Северного потока-2" заплатят немцы

За отказ от "Северного потока-2" заплатят немцы
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Запрет нового газопровода не повлияет на Россию

Призывая запретить "Северный поток-2" из-за отравления российского блогера Алексея Навального, Запад хочет дешево отделаться. Для того чтобы добиться демократических перемен в России, нужно вкладываться в ее экономику, а не разрушать ее, наказывая одновременно европейских налогоплательщиков.

Западу не привыкать сотрудничать с диктаторами и террористическими режимами в сфере энергоносителей. Поэтому требование запретить "Северный поток-2" в наказание за Навального выглядит лицемерным. Более того, этот глупый шаг никак не повлияет на Москву, которая сейчас прекрасно обходится без строящейся трубы. А вот на жителях Европы он отразится не лучшим образом, говорится в статье Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Иностранные компании, вложившие огромные деньги в этот проект, потребуют компенсировать им ущерб в случае запрета "Северного потока-2". В конечном итоге расплачиваться за все придется налогоплательщикам Германии.

Если Запад, действительно, хочет изменить политику в России, он должен не лишать ее экономику источников дохода, а, напротив, направлять инвестиции, которые помогут улучшить "правовые условия" в стране. Возможности такие есть, но, видимо, нет политической воли. Поэтому Путин держит власть, оказывает давление на оппозицию, а Запад лишь беспомощно протестует, приводит ИноТВ мнение немецкого обозревателя.

Ранее в ЕС заявили, что решение по "Северному потоку-2" должна принимать Германия, так как это не общеевропейский проект.

Николай ВИКТОРОВ

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