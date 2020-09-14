Дания прояснила судьбу "Северного потока - 2"

Дания прояснила судьбу "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Королевстве озаботились мерами безопасности и экологии в акватории прокладки труб

Копенгаген не собирается отзывать разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2" в водах Дании на Балтике из политических соображений. Об этом заявил представитель Датское энергетическое агентство (DEA) Мортен Кристенсен.

Он отметил, что цель регулятора – соблюсти условия разрешения, ранее выданного на прокладку труб проекта.

"Дания, как и другие государства Балтийского моря, ратифицировала Конвенцию по морскому праву и поэтому обязана разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа", – сказал в комментарии для РИА "Новостей" представитель DEA.

По его словам, для Копенгагена важно обеспечить соблюдение в акватории Балтийского моря экологических требований и безопасности.

Напомним, два дня назад глава правительства Королевства Метте Фредриксен предложила начать новую дискуссию по поводу строительства "СП – 2" из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Официальный Берлин утверждает, что активист якобы был отравлен нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок". В Москве эту информацию отрицают и считают, что ЧП с ярым критиком Кремля Запад использует для атаки на проект нового российского газопровода.

Ранее сегодня стало известно об отмене запланированного на 15 сентября визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Берлин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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