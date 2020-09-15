Назван верный способ достроить "Северный поток - 2"

Назван верный способ достроить "Северный поток - 2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Экономист назвал главное условие

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал заявление Датского энергетического агентства (DEA) о пересмотре разрешения на строительство "Северного потока – 2". И назвал единственное условие для завершения проекта.

По словам экономиста, оснований для дальнейшего обсуждения прокладки трубопровода нет. "Разрешение выдано по техническим соображениям, проведена экологическая экспертиза, нет причин от него отказываться" – пояснил аналитик в эфире радио Sputnik.  

Из этого следует, что Дании уже не остановить проект. Есть единственное условие, необходимое для окончания строительства "Северного потока – 2". В частности, надо "дооборудовать "Академика Черского", решить вопрос со страховкой. Экономист предположил, что Копенгаген "хочет страховку какой-то от западной страховой компании", а там "опасаются санкций и поэтому страховку не дают"

Решения этих вопросов важно добиться до начала осенних штормов в Балтийском море, иначе график прокладки российского газопровода придется сдвинуть. Когда эти проблемы будут устранены, строительство газопровода будет завершено, отметил Митрахович. 

Ранеепредставитель DEA Мортен Кристенсен ответил на призыв премьер-министра Дании Метте Фредриксен снова начать обсуждение строительства  "Северного потока – 2"  из-за ситуации с Алексеем Навальным. Он сообщил, что задача агентства ‒ следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В Германии заговорили о "тупых русских" из-за Навального

В бундестаге не доверяют своему правительству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей