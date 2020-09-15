Экономист назвал главное условие

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал заявление Датского энергетического агентства (DEA) о пересмотре разрешения на строительство "Северного потока – 2". И назвал единственное условие для завершения проекта.

По словам экономиста, оснований для дальнейшего обсуждения прокладки трубопровода нет. "Разрешение выдано по техническим соображениям, проведена экологическая экспертиза, нет причин от него отказываться" – пояснил аналитик в эфире радио Sputnik.

Из этого следует, что Дании уже не остановить проект. Есть единственное условие, необходимое для окончания строительства "Северного потока – 2". В частности, надо "дооборудовать "Академика Черского", решить вопрос со страховкой. Экономист предположил, что Копенгаген "хочет страховку какой-то от западной страховой компании", а там "опасаются санкций и поэтому страховку не дают"

Решения этих вопросов важно добиться до начала осенних штормов в Балтийском море, иначе график прокладки российского газопровода придется сдвинуть. Когда эти проблемы будут устранены, строительство газопровода будет завершено, отметил Митрахович.

Ранеепредставитель DEA Мортен Кристенсен ответил на призыв премьер-министра Дании Метте Фредриксен снова начать обсуждение строительства "Северного потока – 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Он сообщил, что задача агентства ‒ следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.