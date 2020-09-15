США могут помешать участникам проекта извлечь из него прибыль

Германия рискует отношениями с союзниками, продолжая поддерживать "Северный поток-2". Однако риск может остаться неоправданным. Даже если трубу достроят, это не означает, что по ней пойдет газ, предупреждают в Польше.

Теоретически, до завершения проекта осталось всего 100 км – такой небольшой участок не успели закончить трубоукладчики до принятия в США пакета санкций в конце прошлого года. Новые меры США направлены против компаний, которые должны сертифицировать построенный газопровод. Без их печати нельзя начать поставки газа, и готовый "Северный поток-2" не будет нужен потенциальным клиентам, пояснил эксперт по энергетическим вопросам Войчех Якубик польскому изданию Biznes Alert.

Он отметил, что окончательное решение, достраивать газопровод или нет, остается за Германией. Однако Польша предпринимает усилия, чтобы помещать реализации российского проекта. Сейчас Сейм готовит обращение к немецкому руководству с призывом заблокировать "Северный поток-2" на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий призвал Европу отказаться от "Северного потока-2". Однако представитель ЕС Жозеп Боррель дал понять, что этот вопрос должна решать Германия, поскольку газопровод не входит в число общеевропейских проектов.