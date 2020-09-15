Активист боится отравления не в РФ, а в Германии

Российский оппозиционер Алексей Навальный, якобы отравленный кем-то ядом из серии "Новичок", придя в сознание в берлинской клинике "Шарите" сразу объявил, что намерен вернуться на родину. На такую странность в поведении ярого критика Кремля, который, по версии властей ФРГ, стал жертвой атаки именно на территории нашей страны, обратил внимание известный политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский.

"Как минимум, никого и ничего он в России не боится, иначе бы ноги его тут не было", – заметил эксперт в своем телеграм-канале.

По его мнению, Навальный совсем не собирается становиться сакральной жертвой в чьей-то игре, поскольку хочет жить, и не испытывает страха возвращения домой.

"Как так? Или ему тут жить безопасней?" – задается сакраментальным вопросом политолог.

Он напомнил, что жизнь оппозиционеру вообще-то спасли граждане РФ – летчик, который экстренно посадил самолет с почувствовавшим себя плохо на борту рейса Томск – Москва пассажиром, и врачи больницы в Омске.

Сатановский предположил, что если бы Навальный согласился остаться в ФРГ, временно отсидеться, то его точно могли бы там "травануть с концами", а всю вину возложить на Москву. В конце концов, ведь надо же как-то остановить реализацию "Северного потока – 2", найти причину ввода очередных санкций против России. Однако сам-то Навальный не является дураком и способен учуять опасность, считает ученый.

"И она для него не в России. Тут с него разве что пылинки не сдувают. Очень уж он, как символ оппозиции, хорош", – подчеркнул специалист.

Сатановский пишет, что гибель местных лидеров оппозиции действительно видна невооруженным глазом, но их смерти абсолютно невыгодны руководству страны, т.к. они не представляют особой опасности и у них нет шансов захватить власть или занять высокие государственные посты.

"Кто и зачем их, в конце концов, все время гасить пытается?", – снова задает риторический вопрос политолог. Он считает, что если на него кто-то даст ответ, тогда многое бы стало понятным.

Ранее сегодня в сети появилось первое фото Навального после его выхода из медикаментозной комы и отключения от аппарата ИВЛ. Также стало известно о планах активиста вернуться на Родину ради "продолжения своего дела", об этом сообщило издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.

