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Российский оппозиционер Алексей Навальный, якобы отравленный кем-то ядом из серии "Новичок", придя в сознание в берлинской клинике "Шарите" сразу объявил, что намерен вернуться на родину. На такую странность в поведении ярого критика Кремля, который, по версии властей ФРГ, стал жертвой атаки именно на территории нашей страны, обратил внимание известный политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский.
"Как минимум, никого и ничего он в России не боится, иначе бы ноги его тут не было", – заметил эксперт в своем телеграм-канале.
По его мнению, Навальный совсем не собирается становиться сакральной жертвой в чьей-то игре, поскольку хочет жить, и не испытывает страха возвращения домой.
"Как так? Или ему тут жить безопасней?" – задается сакраментальным вопросом политолог.
Он напомнил, что жизнь оппозиционеру вообще-то спасли граждане РФ – летчик, который экстренно посадил самолет с почувствовавшим себя плохо на борту рейса Томск – Москва пассажиром, и врачи больницы в Омске.
Сатановский предположил, что если бы Навальный согласился остаться в ФРГ, временно отсидеться, то его точно могли бы там "травануть с концами", а всю вину возложить на Москву. В конце концов, ведь надо же как-то остановить реализацию "Северного потока – 2", найти причину ввода очередных санкций против России. Однако сам-то Навальный не является дураком и способен учуять опасность, считает ученый.
"И она для него не в России. Тут с него разве что пылинки не сдувают. Очень уж он, как символ оппозиции, хорош", – подчеркнул специалист.
Сатановский пишет, что гибель местных лидеров оппозиции действительно видна невооруженным глазом, но их смерти абсолютно невыгодны руководству страны, т.к. они не представляют особой опасности и у них нет шансов захватить власть или занять высокие государственные посты.
"Кто и зачем их, в конце концов, все время гасить пытается?", – снова задает риторический вопрос политолог. Он считает, что если на него кто-то даст ответ, тогда многое бы стало понятным.
Ранее сегодня в сети появилось первое фото Навального после его выхода из медикаментозной комы и отключения от аппарата ИВЛ. Также стало известно о планах активиста вернуться на Родину ради "продолжения своего дела", об этом сообщило
издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ.
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