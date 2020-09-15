Знаток ядов скептически относится к версии о применении спецвещества против блогера

Экс-член комиссии ООН по химоружию Игорь Никулин поделился своим экспертным мнением по поводу внешнего вида Алексей Навального, которого якобы отравили боевым ядом. По словам специалиста, оппозиционер совсем не похож на жертву сильнодействующего вещества.

К таким выводам именитый эксперт пришел после осмотра первой фотографии Навального, которую тот выложил сегодня. Никулин подчеркнул, что состояние блогера и то, как он выглядит на снимке, никак не вяжется с последствиями, которые должны были быть после отравления боевым ядом.

"Вид Навального скорее подтверждает, что если что-то и было применено, то точно не "Новичок", – отметил Никулин в интервью "Комсомольской правде".

По его мнению, в этой истории, скорее всего, и вовсе не было никакого отравления.

В свою очередь, известный политолог Александр Сосновский обнаружил несколько признаков того, что фото Навального постановочное. Так, эксперт отметил, что подушки и белье на койке в нетронутом состоянии – кажется, что на них никто не лежал. Кроме того, Сосновский заметил, что аппараты за спиной пациента не работаю, пишет "Царьград".

Ранее не менее именитый политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский заявил, что Навальный возвращается в Россию ради безопасности.

