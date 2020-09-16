Возвращение блогера в Россию поставит немцев в очень щекотливое положение

Якобы отравленный Алексей Навальный чувствует себя лучше и рвется домой. Когда он попадет на родину, Германия окажется в неприглядном свете, поэтому у нее есть только один выход – заставить оппозиционера молчать.

После выздоровления блогер спланирует вернуться в Россию "продолжать свою деятельность". Значит, все не так ужасно, несмотря на заверения Берлина о тяжести состояния пациента.

Навальному вряд ли улыбается участь тех небезызвестных россиян, кто за последние 20 лет умчался из нашей страны. Ему это не подходит и было бы, как пишет РИА "Новости" довольно обидно, ведь он превратился в знаменитого оппозиционера РФ и научился добывать немалые деньги у сторонников. Это давало возможность не только очень безбедно существовать, но и отдыхать с семьей на дорогих заграничных курортах, а также обучать дочь в престижном зарубежном вузе, то есть вести богатую жизнь.

Блогер вряд ли горит желанием разделить участь бывшего полковника ГРУ. Сергея Скрипаля британские спецслужбы отправили куда подальше, дабы не всплыла правда о его "отравлении".

Планы оппозиционера не совпадают с созданной на Западе картиной его болезни. Согласно диагнозу, который поставили немецкие врачи, Навальный не может возвратиться в Россию, ведь там, где "его чуть не убили", подстерегает опасность. при этом желание Алексея отправиться на родину явно доказывает, что он не верит ни в "отравление", ни в существование угрозы жизни.

Вот и получается, что возвращение блогера в Россию повлечет для ФРГ, затеявшей всю свистопляску с покушением и ядом "Новичок", такие последствия, что немцам не остнется ничего иного, как предпринять меры, далекие от уговоров и доброй воли. Ему попытаются закрыть рот.



Ранее экс-член комиссии ООН по химоружию, рассмотрев фото Навального, которую тот опубликовал 15 сентября, заявил, что оппозиционер абсолютно не похож на жертву сильнодействующего вещества. По мнению эксперта, состояние блогера и то, как он выглядит на снимке, никак не согласуется с последствиями, которые должны быть после отравления боевым ядом.