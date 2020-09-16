Российские дипломаты потребовали от Берлина доступ к Навальному

Российские дипломаты потребовали от Берлина доступ к Навальному
Фото: Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com
Посольство отправило ноту в министерство иностранных дел Германии

Российские журналисты выяснили, что отечественное посольство в столице ФРГ запросило у местного МИД консульский доступ к якобы "отравленному" "Новичком" Алексею Навальному. Дипломаты объяснили свое прошение Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года.

Об этом источник рассказал изданию "КоммерсантЪ". Согласно со статьей 36 этого документа, сотрудники консульства могут сноситься и попасть к гражданам представляемой страны. Такую же информацию получило агентство "Интерфакс", которое отметило, что комментария российской дипмиссии пока нет. 

При этом ранее американские журналисты сообщали, что Навальный не желает сотрудничать с Россией по своему делу. Об этом, как утверждает издание New York Times, российский оппозиционер заявил в беседе с немецким прокурором. При этом Москва и ранее запрашивала данные о блогере у Берлина. Там же заявили, что без согласия на то Навального, раскрывать информацию о нем не станут. 

Оппозиционеру стало плохо в самолете Томск-Москва. Навальный был в коме почти 20 дней. В Германии, куда блогера перевезли на лечение, утверждают, что его отравили "Новичком". При этом сам оппозиционер хочет вернуться в Россию. По мнению эксперта, блогер может бояться реального отравления в Германии. 

Полина ИВАНОВА

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