Для РФ, Европы и Америки начался новый этап глобальных потрясений, считает эксперт

Чем может обернуться для нашей страны дело о так называемом "отравлении" оппозиционера Алексея Навального, рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов. Он предупредил, что все может закончиться новым периодом холодной войны.

Блогер идет на поправку и собирается вернуться в Россию. Чтобы понять, удалось ли достичь результатов тем, кто затеял громкую историю с покушением на него посредством якобы "Новичка", нужно разобраться, какие цели они перед собой ставили, сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Если хотели убрать Навального, как говорят его сторонники, то такая затея потерпела крах. А вот если старались раздуть скандал, пропиарить блогера и спровоцировать призывы о новом витке санкций против РФ, то это пока удается.

Как может пойти расследование по делу Алексея и будут ли его проводить в нашей стране, трудно предугадать, отметил политолог. Но, по его мнению, "Россия должна постоянно задавать вопросы насчет обстоятельства расследований, которые ведутся сейчас в Германии, и требовать данные анализов" и "стоять на своем – что не было никакого умышленного отравления и что расследовать нечего по большому счету".

На вопрос, может ли Россия сотрудничать с Европой, Корнилов ответил утвердительно, добавив, что это возможно и с США. Нужно договариваться, но "не путем уступок национальным интересам", заявил аналитик.

"Россия и Запад вступают в полосу постоянных потрясений, и эти потрясения будут идти по нарастающей... и дело может закончиться новым периодом холодной войны", – заключил он.

Алексея Навального госпитализировали в больницу в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо в самолете. После проведения обследования врачи назвали основной диагноз – нарушение обмена веществ. Причина не известна, но отравляющих веществ в анализах блогера российские медики не нашли.

Однако, когда оппозиционера перевезли в одну из клиник ФРГ, немецкие врачи заявили, что он был отравлен ядом из группы "Новичок". Потом германский кабмин сообщил о подтверждении этих выводов лабораториями Швеции и Франции.

В начале сентября стало известно, что Навальный пришел в себя, но пока молчит. Россия не раз обращалась к Германии с просьбой предоставить информацию об анализах оппозиционера, но каждый раз получала отказ.