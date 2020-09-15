Появилось первое фото Навального после выхода из комы

Появилось первое фото Навального после выхода из комы
Алексей Навальный. Фото: Андрей Любимов/АГН Москва
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Оппозиционер потихоньку приходит в себя

В своем инстаграм-аккаунте Алексей Навальный опубликовал первое фото после "отравления". На снимке оппозиционер вместе с женой Юлией и детьми находится в палате.

Блогер написал, что очень скучал по всем. Он рассказал о своем прогрессе в выздоровлении.

"Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам" – поделился новостью со своими подписчиками Алексей.

Оппозиционер сыронизировал по поводу того, что дышит без аппарата. 

"Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую" – пошутил Навальный. 

Напомним, недавно Навального отключили от аппарата ИВЛ. Немецкие врачи заявили, что блогер стал "более мобильным". Он постепенно идет на поправку.

Увидев фотографию Навального, радостные поклонники принялись заваливать его пожеланиями и напутствиями.

"Скорейшего выздоровления, счастья вам и вашей семье", "Мы Вас очень ждали", "Господи! Это фото – огромный подарок нам, спасибо, выздоравливайте", "Это самая хорошая новость этого дня! Скорейшего выздоровления" – написали в Сети.  

Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите" с 22 августа. Туда его увезли с признаками отравления. За три недели блогер успел выйти из комы. Теперь же ему предстоит пройти курс реабилитации.

Ранее доктор Александр Мясников назвал предположительные версии отравления Навального. Среди вариантов – передозировка лекарств, а также органофосфатные удобрения. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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