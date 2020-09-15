Эксперт полностью отверг версию с отравлением оппозиционера веществом класса "Новичок"

Известный доктор Александр Мясников перечислил возможные варианты, которые привели к отправлению Алексея Навального. Это могла быть передозировка лекарств, а также органофосфатные удобрения.

Говоря о лекарствах, Мясников предположил, что оппозиционер мог случайно спровоцировать передозировку средствами для улучшения памяти. Эффект от их использования в больших количествах схож с клинической картиной Навального.

Что касается органофосфатных удобрений, то они считаются самым распространённым источником ингибиторов холинэстеразы. По словам немецких врачей, в организме Навального как раз было обнаружено вещество из этой группы.

Мясников объяснил, что от ингибиторов холинэстеразы в год умирает несколько тысяч человек. Спровоцировать отравление подобными веществами может употребление в пищу немытых фруктов, передает "Комсомольская правда".

"Может, он каких-то грибов съел, самогоном запил. Мы же не знаем, что он ел и как" – выдвинул еще одну версию Мясников.

На вопрос о том, могло ли это быть боевое отравляющее вещество, известный доктор ответил отрицательно. По его словам, если бы против блогера применили вещество класса "Новичок", он бы не выжил. Специалист с иронией ответил, что логика здесь хромает.

Мясников призвал Навального поступить правильно и предоставить информацию о его анализах, пишет URA.RU.

"Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию, хотя принципиально важных медицинских причин для этого не было", – пишет он на своем канале.

Ранее появилась информация о том, что состояние Алексея Навального улучшилось. Оппозиционера отключили от аппарата ИВЛ.