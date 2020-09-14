"Отравленного" Навального поставили на ноги

"Отравленного" Навального поставили на ноги
Алексей Навальный. Фото:Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционера отключили от ИВЛ

Медики берлинской клиники "Шарите" рассказали о последних изменениях в состоянии Алексея Навального, якобы ставшего жертвой боевого отравляющего вещества. Так, по словам врачей, оппозиционер чувствует себя значительно лучше – он уже может вставать с кровати. Правда, пока ненадолго.

Кроме того, блогер больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. В целом, по оценкам немецкий медиков, он стал "более мобильным", передает пресс-служба медучреждения.

Навальный находится в клинике в Берлине уже более трех недель – оппозиционер поступил в "Шарите" 22 августа, отмечает телеканал "360". За это время он успел выйти из комы и постепенно приходит в себя. Однако, пока пациент не торопится лично выходить на связь с публикой.

Ранее пресс-секретарь медучреждения Мануэла Цингл заявляла, что общение оппозиционера с журналистами пока невозможно из-за его состояния. По ее словам, у него были проблемы с речью.

Напомним, сегодня кабмин ФРГ выступил с заявлением о ситуации с Навальным. Сообщается, что исследование анализов оппозиционера провели три независимые лаборатории Франции и Швеции. При этом все они подтвердили наличие в его пробах вещества группы "Новичок".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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а вдруг это не настоящий леша,вдруг это клон
и еще,я бы проверил чесноком и ультрафиалетом,ну так,на всякий пожарный
можно потом еще цианистым калий дать,вдруг подействует сильней новичка
а вообще конечно,англичане дали маху,подослали какую то <цензура> безмозглую,не смогла дозу нормальную подмешать,иэх,даже отравить своего агента не смогли
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