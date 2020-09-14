Оппозиционера отключили от ИВЛ

Медики берлинской клиники "Шарите" рассказали о последних изменениях в состоянии Алексея Навального, якобы ставшего жертвой боевого отравляющего вещества. Так, по словам врачей, оппозиционер чувствует себя значительно лучше – он уже может вставать с кровати. Правда, пока ненадолго.

Кроме того, блогер больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. В целом, по оценкам немецкий медиков, он стал "более мобильным", передает пресс-служба медучреждения.

Навальный находится в клинике в Берлине уже более трех недель – оппозиционер поступил в "Шарите" 22 августа, отмечает телеканал "360". За это время он успел выйти из комы и постепенно приходит в себя. Однако, пока пациент не торопится лично выходить на связь с публикой.

Ранее пресс-секретарь медучреждения Мануэла Цингл заявляла, что общение оппозиционера с журналистами пока невозможно из-за его состояния. По ее словам, у него были проблемы с речью.

Напомним, сегодня кабмин ФРГ выступил с заявлением о ситуации с Навальным. Сообщается, что исследование анализов оппозиционера провели три независимые лаборатории Франции и Швеции. При этом все они подтвердили наличие в его пробах вещества группы "Новичок".