Медикам позвонили прямо из администрации президента

По данным неназванного источника в омской БСМП № 1 отпустить якобы отравленного Алексея Навального в Германию разрешили напрямую из Кремля. Об этом сообщает Reuters.

По словам инсайдера, медработники сидели в кабинете, как вдруг раздался звонок. Звонили из Кремля. В администрации президента омским врачам отдали приказ не препятствовать отъезду Навального и отпустить его в Берлин.

"Все вздохнули с облегчением", – откровенничает собеседник Reuters.

Кроме того, он заявил, что омские врачи сначала не обнаружили никаких признаков скачка уровня сахара и нарушения обмена веществ. Наоборот, уверяет источник британского издания, медики наблюдали клиническую картину именно отравления, включая такие проявления, как ступор.

Впрочем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже опроверг заявление об особых распоряжениях по Навальному из администрации президента. Госслужащий подчеркнул, что Кремль не занимается контролем врачей ни в Омске, ни в других городах России, передает URA.RU.

Кстати, сегодня стало известно, что Алексей Навальный, которого на Западе считают жертвой боевого отравляющего вещества, уже встает на ноги не нуждается в ИВЛ.

