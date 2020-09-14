Источники сообщили о приказе из Кремля после ЧП с Навальным

Источники сообщили о приказе из Кремля после ЧП с Навальным
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Медикам позвонили прямо из администрации президента

По данным неназванного источника в омской БСМП № 1 отпустить якобы отравленного Алексея Навального в Германию разрешили напрямую из Кремля. Об этом сообщает Reuters.

По словам инсайдера, медработники сидели в кабинете, как вдруг раздался звонок. Звонили из Кремля. В администрации президента омским врачам отдали приказ не препятствовать отъезду Навального и отпустить его в Берлин.

"Все вздохнули с облегчением", – откровенничает собеседник Reuters.

Кроме того, он заявил, что омские врачи сначала не обнаружили никаких признаков скачка уровня сахара и нарушения обмена веществ. Наоборот, уверяет источник британского издания, медики наблюдали клиническую картину именно отравления, включая такие проявления, как ступор.

Впрочем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже опроверг заявление об особых распоряжениях по Навальному из администрации президента. Госслужащий подчеркнул, что Кремль не занимается контролем врачей ни в Омске, ни в других городах России, передает URA.RU.

Кстати, сегодня стало известно, что Алексей Навальный, которого на Западе считают жертвой боевого отравляющего вещества, уже встает на ноги не нуждается в ИВЛ.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Выборы 13 сентября: за кого проголосовали россияне

Граждане страны выбрали представителей власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей