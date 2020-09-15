В США нашли причину отказа Германии в совместном следствии с Россией по Навальному

В США нашли причину отказа Германии в совместном следствии с Россией по Навальному
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеВ Германии заговорили о "тупых русских" из-за Навального
Журналисты рассказали о решении оппозиционера по поводу родной страны

После выхода из комы состояние Алексея Навального постепенно улучшается. Оппозиционер начал говорить и периодически вставать с кровати. Немецкие врачи сообщают, что разум мужчины не повредился – он мыслит ясно, как и до "отравления". 

Как стало известно американским журналистам, оппозиционер уже принял свое решение по поводу возвращения в Россию, а также сотрудничества со следствием страны. С Навальным побеседовал прокурор из Германии, который спросил того о планах по поводу возвращения на родину.  Алексей заявил, что как только его состояние улучшится, он отправится обратно, пишет "Свободная пресса"

"Он хочет закончить свою миссию", – говорится в статье. 

Следователь рассказал NYT, что Навальный дал резкий ответ по поводу проведения расследования о его "отравлении" совместно с Россией. По его словам, оппозиционер отказался удовлетворить просьбу своей страны на этот счет. О решении Алексея по поводу проведения совместного следствия Россию в официальном заявлении не проинформировали.

Сотрудник службы безопасности, который пообщался с Навальным, заявил, что тот выглядел "острым на ум". Сейчас оппозиционер продолжает находится в клинике "Шарите" под усиленной охраной полиции, указывает телеканал "360".

Пока Германия не приняла решения по поводу допуска России к совместному следствию. Решение Навального может стать ключевым фактором отказа ФРГ. 

Недавно стало известно о решении Кремля по поводу инцидента с Алексеем Навальным. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Серж
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беги Леша, беги, а то тебя там "довылечат" как Скрипалей )
клоун!
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