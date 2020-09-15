В Германии заговорили о "тупых русских" из-за Навального

В Германии заговорили о "тупых русских" из-за Навального
Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
продолжение"Власть не травила": в деле Навального не нашли логики
В бундестаге не доверяют своему правительству

ФРГ нужно сотрудничать с Россией, а не использовать дело блогера Алексея Навального в своих целях. Такое мнение высказал депутат бундестага Армин Паулу Хампел. 

Он обратился к властям Германии с вопросами: "Насколько тупыми вы вообще считаете русских? Зачем они позволили ему вылететь в Германию, вместо того чтобы припрятать его где-нибудь в лесу в России?", передает телеграм-канал RT. 

Парламентария возмутило то, что немецкое правительство до сих пор так и не  сообщило подробную информацию ОЗХО. Он сомневается в заинтересованности властей своей страны в расследовании дела Навального, ведь пока никаких данных не отправлено "по запросу русским, которые уже много дней этого ждут", отмечает "ФедералПресс".

Накануне в Германии заявили о повторном анализе проб якобы отравленного блогера. Специалисты трех независимых лабораторий Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Алексея Навального вещества группы "Новичок".

Блогера увезли в омскую больницу 20 августа из самолета, где ему резко стало плохо. Местные врачи пришли к выводу, что у него нарушен обмен веществ. Позже Навального отправили в Германию в клинику "Шарите". В Берлине заявили об отравлении оппозиционера "Новичком".

В начале сентября сообщалось, что блогер пришел в себя, но не может разговаривать. Россия не раз обращалась к  Германии с просьбой предоставить информацию об анализах оппозиционера, но до сих пор не получила таковой.

Полина ДОРОЖКИНА

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