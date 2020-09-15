"Новичок" уничтожен: Навальный улетел в ФРГ без яда

"Новичок" уничтожен: Навальный улетел в ФРГ без яда
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Директор СВР опроверг возможность отравления блогера указанным европейцами веществом

В России нет "Новичка". Все его запасы уничтожены, как того требовала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). И когда Алексея Навального увозили в Германию, никаких отравляющих веществ в его организме не было. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ – это, конечно, дезинформация", – ответил глава спецслужбы на вопрос, есть ли в нашей стране запасы "Новичка", пишет РИА "Новости". И добавил: врачи в Омске провели исследования и не нашли ядов в организме Навального.

Когда Навальный вылетал из России, "в его организме не было отравляющих веществ", – подчеркнул Нарышкин. Исходя из этого, у Москвы  есть вопросы к Берлину, заключил директор СВР.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что в лабораториях Франции и Швеции подтвердили наличие отравляющего вещества в анализах Навального. Тем самым были подтверждены результаты исследования немецких военных токсикологов, первыми объявиших о покушении на оппозиционера с помощью "Новичка". 

Полина ДОРОЖКИНА

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