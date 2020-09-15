Анализы блогера держат в секрете только от Москвы

Германия выбрала странный подход к ситуации с россиянином Алексеем Навальным. Обвинив Россию в отравлении оппозиционера боевым токсином, она передала данные анализов в Швецию и Францию, однако отказалась предоставить эту же информацию России. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам", – передает РИА ФАН.

Заявил Песков во вторник, 15 сентября. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в выяснении всех обстоятельств инцидента с Навальным.

Накануне свое недовольство немецкими партнерами продемонстрировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тем временем блогер уже довольно бодр, общается с семьей и даже публикует фотографии в соцсетях. Что касается отравления. то российские эксперты утверждают: в организме Навального не было яда, когда он попал в больницу Омска. Что с ним случилось потом и почему западные специалисты утверждают, что россиянин пострадал от "Новичка", – повод для другого расследования.