"Макароны на уши народу": новое фото Навального подняли на смех

"Макароны на уши народу": новое фото Навального подняли на смех
Алексей Навальный. Фото: cikrf.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
После "Новичка" оппозиционер должен выглядеть намного хуже, заметили в Сети

Вышедший из комы Алексей Навальный сегодня впервые показался после заявления немецких врачей об отравлении. Оппозиционер опубликовал фото с женой и детьми, а также рассказал о своем самочувствии. Однако публикация вызвала еще больше вопросов: в Сети отметили, что после "Новичка" активист не может выглядеть так хорошо.

Навальный написал, что лишь вчера у него получилось дышать самостоятельно – до этого ему был нужен особый вентиль в горле. Все остальное оппозиционному деятелю пока дается с трудом. В "Инстаграм" его поддержали и пожелали здоровья, а вот пользователи "Твиттер" не были настроены так доброжелательно.

"Если его отравили "Новичком" где костюмы химзащиты у посетителей в палате? Почему женушка не боится что заразятся дети и она сама. Даже от COVID19 лучше защищаются, чем от супер яда "Новичка",

– отметил один из пользователей соцсети. С этим мнением согласились некоторые комментаторы:

"Для отправленного новичком, он неплохо выглядит", "Никакого "отравления" не было, был передоз алко-нарко-грибо-лекарственный", "Смех да и только, цирк!"

Досталось и немцам, которые настаивают на версии с отравлением и требуют объяснений от России.

"Макароны на уши народу, ну и фрицы, ничему история не учит", "Как немцы отмываться будут от всей этой истории",

возмутились в Сети. Впрочем, набросились на оппозиционера не все. Один из комментаторов отметил, что в группе "Новичок" порядка десятка различных ядов, которые действуют на организм по-разному, и "не обязательно они массового поражения".

Ранее дипломат отметил, что показания Германии по ситуации с Навальным нельзя назвать последовательным и, похоже, власти сами запутались.

Карина СИРАЗОВА

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