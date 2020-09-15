Немецкий политик считает, что РФ имеет право получить доступ к материалам по скандальному инциденту

Берлину следует предоставить российской стороне детальную информацию по результатам исследования проб оппозиционера Алексея Навального. Такого мнения придерживается высокопоставленный немецкий политик – глава комитета по экономике и энергетике парламента Германии Клаус Эрнст.

Представитель бундестага считает, что Москва должна участвовать в анализе полученных результатов и материалов по делу Навального. В комментарии РИА "Новости" Эрнст выразил надежду, что немецкая сторона в кротчайшие сроки подключит коллег из России к совместной работе по нашумевшему делу.

"Нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения", – заметил политик.

Глава комитета также не поддерживает возможное введение санкций против России из-за якобы отравленного оппозиционера. Эрнст уверен, что новые антироссийские ограничения в итоге затронут интересы европейцев и окажутся "огнем по своим".

Кстати, сегодня появилось первое фото Алексея Навального, который, по мнению некоторых европейских политиков, был атакован боевым отравляющим веществом. Под фото многие пользователи Сети отметили, что после "Новичка" активист не может выглядеть так хорошо.