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Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с якобы отравленным оппозиционером Алексеем Навальным. Украинский лидер считает случившееся "покушением на господина Навального".
Президент Незалежной уверен, что весь мир с большим вниманием относится к делу российского оппозиционера. Зеленский заявил, что украинские власти надеются узнать подробности инцидента в ближайшем будущем, передает слова лидера нации "Интерфакс-Украина".
К слову, ранее стало известно, что высокопоставленный немецкий
политик считает правильным дать России
доступ к материалам по скандальному инциденту
с оппозиционером.
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