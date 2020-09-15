Зеленский осудил "покушение" на Навального

Глава Незалежной с нетерпением ожидает подробности произошедшего

Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с якобы отравленным оппозиционером Алексеем Навальным. Украинский лидер считает случившееся "покушением на господина Навального".

Президент Незалежной уверен, что весь мир с большим вниманием относится к делу российского оппозиционера. Зеленский заявил, что украинские власти надеются узнать подробности инцидента в ближайшем будущем, передает слова лидера нации "Интерфакс-Украина".

К слову, ранее стало известно, что высокопоставленный немецкий политик считает правильным дать России доступ к материалам по скандальному инциденту с оппозиционером.

Ольга ФЕДОРОВА

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