Бумажным деньгам больше доверия нет

Россия выбрала удачное время для обмена долларов на золото. Это признал финансовый эксперт США Барри Стэпплер. По его прогнозу, драгоценный металл продолжит расти в цене.

За прошлую неделю золото подорожало на 14 долларов за унцию, а в ходе торгов его стоимость подскакивала еще больше – до 1998 долларов. И это не предел, уверен эксперт. По его прогнозу, уже к концу года будет установлен новый рекорд на уровне 2200 долларов за унцию, сообщает Kitco.

Подорожанию золота способствует финансовая политика России и Китая. Они взяли курс на дедолларизацию, а резервы переводят из американской валюты в золотые слитки. Учитывая, что золотые активы показывают в последнее время хорошую стабильность, это мудрое решение, согласен эксперт.

В пользу золота говорит и тот факт, что общепризнанные мировые валюты – доллар, евро, йена – обесцениваются из-за практически неограниченной печати все новых купюр. Государственные долги крупнейших экономик растут с огромной скоростью, и уже даже американцы предлагают пустить в оборот золотые монеты, пишет "ПолитРоссия". Мир перестал доверять бумажным деньгам, заключает эксперт.

Россия начала более активно скупать после объявления Западом санкционной войны. В настоящее время она является крупнейшим покупателем золота в мире.

По данным Мосбиржи на 16 сентября, стоимость унции золота выросла до 1975 долларов.