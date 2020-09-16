Политолог: предложение Германии американцам по "Северному потоку - 2" обречено на провал

Политолог: предложение Германии американцам по "Северному потоку - 2" обречено на провал
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Берлин не сможет подкупить Вашингтон за миллиард евро

Известный политолог из Германии Штефан К. Оссенкопп оценил предложенную немецкой стороной Вашингтону сделку по "Северному потоку – 2". По мнению эксперта, придуманная в Берлин схема является абсолютно бесполезной и обречена на провал.

Оссенкопп уверен, что деньгами Америку "задобрить" не удастся. США не станут отказываться от своих разрушительных планов в отношении СП–2 только потому, что Германия предложит им финансирование выгодных американцам проектов. Сегодня стало известно, что Берлин готов выделить один миллиард евро на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа, если Вашингтон откажется от претензий к российскому газопроводу.

Немецкий эксперт назвал эту идею "тщетной попыткой". Подобные ходы никогда не приведут к желаемому результату, так как Америка – не та страна, которая может быть "подкуплена" таким образом.

При этом политолог напомнил, что у Берлина есть инструменты, которыми можно по-настоящему воздействовать на Вашингтон. Очевидно, что использование дорогого американского СПГ – нецелесообразно с экономической точки зрения. Немецкая сторона имеет право защищать свои интересы и может ввести контрсанкции.  Кроме того, в стране зреет протест со стороны защитников окружающей среды, так как сжиженный газ очень плохо сказывается на экологии, передает РЕН ТВ.

Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что в Германии нашли компромиссный путь для урегулирования разногласий с США по поводу "Северного потока – 2".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Новое правительство Японии сделало заявление об отношениях с Россией

Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс

Умер Максим "Тесак" Марцинкевич

Его нашли в камере следственного изолятора

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей