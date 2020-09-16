Берлин не сможет подкупить Вашингтон за миллиард евро

Известный политолог из Германии Штефан К. Оссенкопп оценил предложенную немецкой стороной Вашингтону сделку по "Северному потоку – 2". По мнению эксперта, придуманная в Берлин схема является абсолютно бесполезной и обречена на провал.

Оссенкопп уверен, что деньгами Америку "задобрить" не удастся. США не станут отказываться от своих разрушительных планов в отношении СП–2 только потому, что Германия предложит им финансирование выгодных американцам проектов. Сегодня стало известно, что Берлин готов выделить один миллиард евро на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа, если Вашингтон откажется от претензий к российскому газопроводу.

Немецкий эксперт назвал эту идею "тщетной попыткой". Подобные ходы никогда не приведут к желаемому результату, так как Америка – не та страна, которая может быть "подкуплена" таким образом.

При этом политолог напомнил, что у Берлина есть инструменты, которыми можно по-настоящему воздействовать на Вашингтон. Очевидно, что использование дорогого американского СПГ – нецелесообразно с экономической точки зрения. Немецкая сторона имеет право защищать свои интересы и может ввести контрсанкции. Кроме того, в стране зреет протест со стороны защитников окружающей среды, так как сжиженный газ очень плохо сказывается на экологии, передает РЕН ТВ.

Ранее немецкая газета Die Zeit сообщила, что в Германии нашли компромиссный путь для урегулирования разногласий с США по поводу "Северного потока – 2".