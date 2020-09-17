О влиянии рестрикций на завершение проекта рассказал постпред РФ при Евросоюзе

Газопровод построят, но, возможно, в более поздний срок. Такое заявление сделал на ютуб-канале "Соловьев Live" постоянный представитель нашей страны при ЕС Владимир Чижов.

На вопрос ведущего, устоит ли "Северный поток – 2", он ответил:

"Думаю, что устоит, хотя я не исключаю определенных задержек".

В последнее время СМИ сообщали, что из-за так называемого "отравления" блогера Алексея Навального в некоторых странах Евросоюза и в Америке стали выдвигаться требования ввести против России новые санкции, а то и вовсе отказаться от "Северного потока – 2".

Накануне стало известно о предложении, которое сделала Германия США для обеспечения завершения прокладки газопровода. Парламент ФРГ согласен на строительство в стране двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа, за это Вашингтонг должен отказаться от санкций в отношении российского проекта.

Против рестрикций также высказался руководитель комитета парламента ФРГ по экономике и энергетике. Клаус Эрнст отметил тот факт, что в завершении строительства "Северного потока – 2" заинтересованы многие европейские компании. Газопровод поможет обеспечить экономическую безопасность ЕС, подчеркнули экономисты, передает РИА ФАН.

Вторая ветка трубопровода из России в Германии должна пройти по дну Балтийского моря. США не раз требовали, чтобы Европа отказалась от проекта и пугали санкциями. после того, как из-за американских рестрикций швейцарская компания Allseas остановила работу по укладке труб газопровода. Россия решила достроить его самостоятельно. На сегодняшний день осталось проложить около 160 км газопровода. Трубоукладчик, способный это сделать, уже находится в Германии.