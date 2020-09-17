В Германии приняли трубоукладчик для "Северного потока-2"

В Германии приняли трубоукладчик для "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
На территории ФРГ идет активная подготовка к завершению строительства газопровода

Судно "Иван Сидоренко" утром 17 сентября прибыло в порт Мукран в Германии и пришвартовалось рядом с трубоукладчиком "Академик Черский". Оба российских судна могут использоваться для завершения проекта "Северный поток-2".

"Сидоренко" вышел из порта в Находке вслед за "Черским" в мае этого года. Затем он долго простоял в Калининграде. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder. Но на днях выдвинулся в Германию. Именно в Мукране собрался сейчас российский флот, способный вести глубоководные работы по строительству газопровода "Северный поток-2".

Официально не подтверждено, что эти корабли будут задействованы на проекте, – компания "Газпром" и оператор Nord Stream 2 AG выбрали тактику максимальной секретности. Но все указывает на то, что в немецком порту идут последние приготовления перед началом работ на финальном участке строящегося газопровода.

По информации немецких СМИ, вблизи Мукрана с лета живут около 140 специалистов из России, Украины, Великобритании, Малайзии, Италии. Их ежедневно на автобусах привозят в порт, где они занимаются модернизацией и дооснащением российских судов, передает EADaily. По некоторым данным, работы завершатся к началу октября.

Помешать строительству "Северного потока-2" стараются американцы. На днях стало известно, что Берлин предложил Вашингтону сделку, лишь бы тот отказался от претензий к российскому газопроводу. 

Повлиять на судьбу "Северного потока-2" может и ситуация с блогером Алексеем Навальным, который сейчас лечится в Германии. На Западе обвиняют Россию в попытке отравить оппозиционера, это может повлечь за собой новые экономические санкции и негативно отразиться на будущем "Северного потока-2".

Николай ВИКТОРОВ

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