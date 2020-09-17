Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила предложение датской стороны возобновить обсуждение достройки российского газопровода. С такой инициативой на фоне дела Навального ранее выступила датский премьер-министр Метте Фредриксен. По мнению Захаровой, подобные выпады против России говорят о том, что в Дании пытаются отстоять интересы США.
Дипломат пояснила, что все атаки на российский газовый проект – это проявление недобросовестной конкуренции. В случае с заявлением датчан речь идет о лоббизме американских интересов. Вашингтону, как известно, крайне невыгодно позволить российской трубе заработать.
В целом позиция Дании вызывает "недоумение" у российской стороны. В ходе брифинга Захарова напомнила, что строительство трубопровода находится на финальной стадии.
При этом в завершающем этапе достройки СП-2 заняты четыре судна. Такими данными поделился аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. По его словам, на месте будут работать трубоукладчик "Академик Черский" и баржа "Фортуна". Кроме того, за летний период туда же прибыли суда поддержки "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет".
Эксперт подчеркнул, что такое положение дел говорит о том, что "Газпром" готов нарушить запрет на завершение строительства трубопровода, наложенный Вашингтоном в конце 2019 года.
При этом новые санкционные ограничения, которыми грозится Америка, будут направлены уже против немецкой стороны. Германия может поплатиться за ввод СП-2 в эксплуатацию, передает слова аналитика НСН.
Ранее стало известно, что
Европарламент выдвинул жесткое требование по поводу России и "Северного потока – 2". Европейский орган
принял резолюцию, в которой указана необходимость ввести против РФ серьезные санкции.
У президента интересно "ходили ноги" во время разговора с белорусским лидером
Раскрылись подробности того, как германские врачи добыли улику, якобы подтверждающую отравление оппозиционера в России