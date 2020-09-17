Мария Захарова уличила европейскую страну в лоббизме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила предложение датской стороны возобновить обсуждение достройки российского газопровода. С такой инициативой на фоне дела Навального ранее выступила датский премьер-министр Метте Фредриксен. По мнению Захаровой, подобные выпады против России говорят о том, что в Дании пытаются отстоять интересы США.

Дипломат пояснила, что все атаки на российский газовый проект – это проявление недобросовестной конкуренции. В случае с заявлением датчан речь идет о лоббизме американских интересов. Вашингтону, как известно, крайне невыгодно позволить российской трубе заработать.

В целом позиция Дании вызывает "недоумение" у российской стороны. В ходе брифинга Захарова напомнила, что строительство трубопровода находится на финальной стадии.

При этом в завершающем этапе достройки СП-2 заняты четыре судна. Такими данными поделился аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. По его словам, на месте будут работать трубоукладчик "Академик Черский" и баржа "Фортуна". Кроме того, за летний период туда же прибыли суда поддержки "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет".

Эксперт подчеркнул, что такое положение дел говорит о том, что "Газпром" готов нарушить запрет на завершение строительства трубопровода, наложенный Вашингтоном в конце 2019 года.

При этом новые санкционные ограничения, которыми грозится Америка, будут направлены уже против немецкой стороны. Германия может поплатиться за ввод СП-2 в эксплуатацию, передает слова аналитика НСН.

Ранее стало известно, что Европарламент выдвинул жесткое требование по поводу России и "Северного потока – 2". Европейский орган принял резолюцию, в которой указана необходимость ввести против РФ серьезные санкции.

