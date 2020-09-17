Снабженец для укладки труб движется в сторону берегов России

Не пробыв в немецком порту Мукран и дня судно снабжения "Иван Сидоренко", которое, как предполагают эксперты, должно участвовать в достройке газопровода "Северный поток – 2", взяло курс на Калининград.

Об этом неожиданном маневре говорят данные портала отслеживания судов Vesselfinder. В Калининград "Сидоренко" прибудет уже завтра, 18 сентября, в пять часов вечера.

Напомним, два дня назад судно вышло из порта в Санкт-Петербурге, где оно стояло на причале с начала месяца, и двинулось прямо в германский логистический центр компании Nord Stream в Мукране.

Сюда "Иван Сидоренко" пришел сегодня утром, и вот снова рванул в Калининград, где он уже находился на приколе с июля (пока не очутился в питерской гавани) вместе с другим судном снабжения "Остапом Шереметом". Этот корабль также, возможно, будет достраивать "СП – 2".

Ранее сегодня Европарламент вышел с резолюцией, в которой призвал Брюссель ввести еще более жесткие санкции в отношении России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. В частности, европейцы требуют остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

