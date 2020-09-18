Газопровод мешает США управлять европейскими партнерами

У проекта "Северный поток-2" есть политическая подоплека. Это признал депутат Европарламента от ФРГ Максимилиан Крах. Он пояснил, что укрепление взаимодействия Москвы и Берлина в энергетической сфере делает Германию более устойчивой к американскому влиянию.

"Это нежелательно для тех, кто грезит об американской империи по обе стороны Атлантического океана", – пояснил евродепутат в интервью RT.

Большое значение в борьбе против "Северного потока-2" имеет и экономическая составляющая. Новый российский газопровод усилит конкуренцию американскому СПГ в Европе. Кроме того, Россия сможет поставлять практически весь газ напрямую в Германию. Это означает, что Украина и Польша, получающие доход от транзита, лишатся "прибыльного дельца", отметил Крах.

По его словам, американцы никогда не скрывали свою цель - любым способом остановить "Северный поток-2". Поэтому сейчас, когда возникла "неясная" история с Алексеем Навальным, они ухватились за этот шанс. Крах рассказал, что делегация США участвовала в обсуждениях ситуации с Навальным в Европарламенте, передает телеканал "360". Итогом этих дискуссий стала резолюция с требованием остановить реализацию проекта "Северный поток-2" и ввести санкции против России.

Берлин, со своей стороны, прилагает большие усилия, чтобы газопровод был достроен. Он даже предложил Вашингтону хорошую сделку. Однако в США отказались связывать предложенный Германией проект с позицией по «Северному потоку-2».

Накануне стало известно, что в Совете Европы обсуждают законопроект о санкциях "Акт Навального", аналогичный американскому "Акту Магнитского". В МИД РФ уже отреагировали на эту инициативу.