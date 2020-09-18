Германия безоговорочно капитулировала перед США - эксперт

Германия безоговорочно капитулировала перед США - эксперт
Фото: Andreas Franke/picture alliance/www.globallookpress.com
Отказавшись от "Северного потока-2", Берлин ставит свою экономику в заведомо проигрышное положение

Германия не сможет конкурировать с американским производством, если будет закупать дорогие энергоносители. А именно к этому ведут дело противники газопровода "Северный поток-2". К такому выводу пришли телеведущий Владимир Соловьев и гость его программы, немецкий политолог Владимир Сергиенко.

По оценке Соловьева, США вынуждают Германию перейти на их сжиженный газ вместо российского трубопроводного. Если это произойдет, конкурентоспособность Германии "умрет", и американцы "сожрут" Европу.

Судя по последним новостям из Европы, Германия уже сдает позиции, согласился Сергиенко. По его мнению, попытка ФРГ задобрить США, построив терминалы СПГ в обмен на согласие достроить газопровод из России, является безоговорочной капитуляцией канцлера Ангелы Меркель перед Белым домом.

"Меркель встает на колени перед США и говорит – вот вам миллиард, строим терминалы, дайте нам пожалуйста достроить "Северный поток -2". Это капитуляция. Так не разговаривают с партнером по НАТО", – заключил политолог (цитата по "ПолитРоссии").

Ранее стало известно, что Берлин еще в августе предлагал Вашингтону сделку по "Северному потоку-2" и был готов потратить на это миллиард евро. Однако Белый дом продолжает выступать против газопровода. Как отметили в Европарламенте, слишком многие не заинтересованы в том, чтобы ФРГ получала дешевый газ напрямую из России. 

На следующей неделе, 24-25 сентября, лидеры ЕС соберутся в Брюсселе на очередной саммит, на котором обсудят и судьбу "Северного потока-2". Но уже сейчас ряд стран выступают за заморозку проекта и введение новых экономических санкций против РФ в связи ситуацией с Алексеем Навальным.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
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Если так, то у амриканцев есть железный комромат на Меркель.
Что похоже, так и есть - помните как она слила Украину после звонка Обамы?
М
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вот и арийцы сдулись перед мамоном,все это следствие глобальной экономики и ее тупикового конца,т.е даже такие развитые экономики стран подчиняются логистике и законам глобальных игроков
россия не исключение,не смотря на противодействие кремля,наша экономика соткана из многих властных людей и сфер экономики которые служат и обслуживают глобальный бизнес
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