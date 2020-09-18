Эксперты раскрыли тайну странных маневров судна для "Северного потока - 2"

Эксперты раскрыли тайну странных маневров судна для "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
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В бундестаге объявили, что российский газопровод готов на 97%

Вероятная причина неожиданных морских кульбитов судна снабжения "Иван Сидоренко", который, предположительно, будет участвовать в достройке газопровода "Северный поток-2", объясняется его недостаточной оснащенностью. К такому выводу приходят российские эксперты.

Напомним, "Сидоренко" на днях вышел из Санкт-Петербурга и прибыл вчера рано утром в немецкий порт Мукран, где находится логистический центр компании-оператора проекта Nord Stream 2. Однако там он не пробыл и суток и направился в сторону Калининграда, в гавань которого должен зайти уже сегодня в шесть вечера.

Как полагает главный аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов, такие перемещения из одного порта в другой судов, предназначенных для укладки оставшихся чуть более 10 км газопровода, свидетельствует о том, что они еще не совсем готовы для работ на Балтике.

Это связано с недостаточным техническим и технологическим их оснащением, в том числе и трубоукладчика "Академика Черского", и баржи "Фортуна".

Скорее всего, "Иван Сидоренко" пришел в Мукран, чтобы забрать на свой борт необходимое оборудование и переправить его в Калининградский порт, где на приколе стоит еще одно судно снабжения "Остап Шеремет". Конечно, все это лишь предположения, для чего в действительности совершаются странные на первый взгляд маневры, заметил Антонов.

Сейчас вообще мало информации о том, на каком этапе переоснащения находятся все корабли, которые должны быть задействованы в строительстве "СП-2", пишет "Эксперт".

Исходя из того факта, что "Черский" находился в Мукране, а "Фортуна" стоит на приколе в немецком Ростоке, можно только догадываться, что оба судна в настоящий момент проходят необходимую модернизацию с помощью европейских партнеров.

"Из-за высокой угрозы новых санкций вся информация по этим этапам, разумеется, строго засекречена, поэтому реальной правды никто не откроет", – подчеркивает издание.

С мнение Антонова согласен и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он считает, что "Сидоренко" заходил в Мукран именно за тем, чтобы доставить "Черскому" необходимые компоненты оборудования, поскольку трубоукладчик не был приспособлен для сварки труб диаметром 48 дюймов. Хотя ему и непонятно, почему снабженец так быстро отправился в Калининград. Скорее всего, предположил эксперт,затягиваются сроки дооборудования "Черского", или требуется еще что-то доставить из порта Калининград в Мукран.

Все эти метания наших кораблей по Балтике приводят к мысли, что "СП-2" не будет достроен к концу текущего года. Антонов "определил" конечную дату его возможного запуска лишь к 2022 г.

Сегодня о проекте громко говорили в бундестаге. Там на слушаниях по судьбе российской трубы премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг сообщила, что газопровод готов на 97%. Немка подчеркнула, что "Северный поток-2" является крупным инфракструктурным проектом, сообщает РИА "Новости".


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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